Usa: Blinken saluta popolo Cile in occasione della Festa dell'Indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato un messaggio di saluto alla popolazione del Cile in occasione delle celebrazioni per la Festa dell'indipendenza. "In qualità di partner di lunga data con valori democratici condivisi, il Cile e gli Stati Uniti collaborano strettamente su un'ampia gamma di priorità condivise per il nostro Continente, ed entrambi beneficiamo di profondi legami economici e interpersonali. L'anno scorso è stato particolarmente impegnativo poiché abbiamo affrontato l'impatto della pandemia globale, ma siamo orgogliosi di collaborare con il Cile per aiutare le nostre nazioni e il mondo a combattere il COVID-19", si legge in una nota.(Nys)