Camera: Fico su referendum, vivacità sana per democrazia

- “Sono cronaca di queste settimane le campagne di sottoscrizioni per la promozione di referendum sull’eutanasia e sulla legalizzazione della cannabis, che stanno coinvolgendo centinaia di migliaia di persone su temi di grande interesse rispetto ai quali il Parlamento in questi anni non è stato capace di legiferare". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, nella relazione al G7 dei Parlamenti nel Lancashire. "Una vivacità sana – sottolinea – per la nostra democrazia”.(Rin)