Russia: elezioni Duma, affluenza al 25,6 per cento nel secondo giorno di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni alla Duma di Stato russa (camera bassa del Parlamento) alle 15 ora di Mosca del secondo giorno di votazioni in Russia si attesta al 25,64 per cento. Lo ha affermato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), specificando che questo dato non include il voto elettronico a distanza. Secondo Pamfilova, l'affluenza più elevata è stata registrata nella regione di Kemerovo, nella Repubblica di Tuva, Karachaj-Circassia, dove è di circa il 50 per cento, mentre quella più bassa è stata rilevata a San Pietroburgo, Chakassia e nella regione di Leningrado, dove è pari a circa il 15 per cento. Il voto alla Duma e altre elezioni si svolge quest'anno dal 17 al 19 settembre. La Duma di Stato è eletta per un mandato di cinque anni con un sistema elettorale misto: 225 deputati sono eletti dalle liste di partito, altri 225 da collegi uninominali. Sono 14 i partiti registrati alle elezioni. (Rum)