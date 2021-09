Sociale: Mattia (Pd), contratto comodato per 12 anni, Casa donne Roma è salva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forza delle donne ancora una volta è riuscita a vincere e la Casa internazionale delle donne è finalmente salva. Con il contratto di comodato d'uso gratuito per 12 anni per lo storico immobile di via della Lungara si riconosce il valore sociale dell'esperienza decennale maturata tra le mura della Casa, mettendo fine a una battaglia che ha visto migliaia di donne dentro e fuori le istituzioni combattere unite per difendere un patrimonio umano e politico inestimabile". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione pari opportunità Consiglio Regionale del Lazio. "Determinante in questo passaggio - continua Mattia - è stato lo stanziamento nella scorsa legge di bilancio voluto dall'allora Ministro dell'economia Roberto Gualtieri appositamente dedicato alla Casa Internazionale delle donne. Dopo l'esperienza Lucha y Siesta questa grande vittoria collettiva dimostra ancora una volta come la sinergia tra territorio, istituzioni, politica dal basso non solo funziona, ma è vincente. Questa - conclude - sia la strada per la Roma del futuro, con Roberto Gualtieri Sindaco e una nuova alleanza che riparta anche dai luoghi delle donne, dalla loro energia e storia, sempre accompagnando e sostenendo i percorsi nel rispetto dell'autonomia delle comunità che rendono viva la nostra Capitale". (Com)