Polonia: Kaczynski (PiS), primazia diritto Ue mina la nostra sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insistenza dell'Unione europea sul primato del diritto dell'Ue sulla legislazione nazionale mina la sovranità della Polonia. Lo ha affermato il leader del partito al governo Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, in una lettera citata lettera citata durante una conferenza per i lettori del quotidiano “Gazeta Polska”. La Commissione europea ha chiesto a Varsavia a giugno di ritirare una mozione presentata alla Corte costituzionale polacca che chiedeva una decisione sulla primazia della Costituzione del paese o dei trattati dell'Ue. "Questa richiesta è incredibile e mina le basi della nostra sovranità, il nostro ordine costituzionale, il diritto della Repubblica di Polonia a raggiungere i propri obiettivi", ha detto Kaczynski. Il leader del PiS ha affermato che la richiesta della Commissione fa parte della "lotta dell'opposizione per rovesciare il governo democraticamente eletto" e uno "strumento per imporre un nuovo ordine rivoluzionario in Europa". (Vap)