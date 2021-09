Russia: elezioni Duma, sinora dichiarate invalide 6.203 schede elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) in Russia, sono state dichiarate nulle oltre 6 mila schede elettorali. Lo ha affermato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) della Federazione russa. "In totale, 6.203 schede elettorali sono state dichiarate non valide nei seggi elettorali", ha detto Pamfilova parlando coi giornalisti. Le schede, ha affermato, che sono state annullate provengono da cinque entità costituenti della Russia: le regioni della Repubblica di Mordovia, Brjansk, Kemerovo, Mosca e Chelyabinsk. In generale, ha aggiunto Pamfilova, non sono stati rilevati particolari incidenti durante le elezioni. (Rum)