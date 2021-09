Infrastrutture: Calabrese (M5s), Atac costretta da Regione a tenere in piedi Roma-Lido senza finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2013, quando Zingaretti è diventato presidente della Regione Lazio, "la Roma-Lido andava ad una frequenza di un treno ogni 7 minuti. Oggi, dopo oltre 8 anni di governo assurdo della Regione, le linee ex concesse di sua proprietà sono al collasso. E mentre i pendolari ogni giorno sono costretti ad una calvario, Zingaretti annuncia che dal 2024 si tornerà, semplicemente, al servizio che c'era 9 anni fa, prima che il Pd iniziasse a gestire la Roma-Lido". Lo scrive in un post su Facebook Pietro Calabrese vicesindaco con delega alla Città in movimento di Roma Capitale. "Zingaretti dice che il calvario è finito, nel 2024, mentre oggi la frequenza è arrivata addirittura a un treno ogni mezz'ora. La verità è che il calvario sono loro, che hanno costretto Atac a tenere in piedi un'infrastruttura con treni riciclati e senza nemmeno uno straccio di finanziamento per la manutenzione straordinaria, tanto che ora i treni sono stati messi pure fuori servizio per la mancata revisione generale". (segue) (Com)