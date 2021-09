Tunisia: scendono in piazza anche sostenitori Saied, cortei contrapposti a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo alla manifestazione inscenata oggi da diversi cittadini tunisini in Avenue Habib Bourguiba, nel centro di Tunisi, contro il presidente della Repubblica Kais Saied, un altro gruppo di cittadini si è radunato nello stesso luogo per esprimere il proprio sostegno al capo dello Stato. Lo riferisce l’emittente tunisina “Mosaique Fm”, secondo cui le forze di sicurezza sono intervenute per separare i due sit-in mediante transenne. In precedenza, decine di cittadini tunisini si sono radunati davanti al Teatro municipale della capitale Tunisi per protestare contro le misure eccezionali adottate lo scorso 25 luglio da Saied. I dimostranti hanno chiesto il ritorno "alla legalità”, dopo che due mesi fa il capo dello Stato ha sospeso le attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) e rimosso dall’incarico il primo ministro, Hichem Mechichi, e diversi ministri del suo governo. I manifestanti hanno anche protestato contro la detenzione del deputato indipendente Yassine al Ayari, in carcere dallo scorso 30 luglio, e l’arresto del parlamentare e leader della coalizione islamista Al Karama, Seifeddine Makhlouf, fermato ieri pomeriggio dalla polizia e successivamente rilasciato. (Tut)