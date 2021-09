Cile: sfregiata la statua di Allende, condanna "energica" del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha respinto "energicamente" gli sfregi inferti a una statua dell'ex presidente Salvador Allende, collocata in una piazza della capitale Santiago. Il portavoce del governo, Jaime Bellolio, ha definito il gesto un "attentato" invitando la cittadinanza a "ricordare il valore della democrazia" in grado di "proteggere la dignità delle persone, i diritti umani" e la inevitabile "diversità di opinioni". Nella notte, ignoti hanno ricoperto di scritte come "assassino" e "ladro" la statua di Allende l'11 settembre del 1973, morto suicida dopo il colpo di Stato militare di Augusto Pinochet. Bellolio ha sottolineato l'importanza di procedere con i valori della "tolleranza, e del rispetto alla diversità di pensiero". (Abu)