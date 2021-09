G20: Patuanelli, favorire trasferimento tecnologico “orizzontale” per garantire sicurezza alimentare nei Pvs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza alimentare esiste anche in Italia, ma è chiaro che ci sono zone del mondo in cui questo tema sia più sentito: occorre per questo incrementare la cooperazione tra Paesi e incentivare la produzione di cibo nei Paesi in via di sviluppo, con un focus sul trasferimento tecnologico che però sia non verticale ma orizzontale. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze. “È sotto gli occhi di tutti che alcuni obiettivi (dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibili e della Conferenza Onu sul clima) non sono stati mantenuti a causa di un rallentamento degli impegni assunti da alcuni Paesi rispetto ad alcuni obiettivi (Cop26, Agenda 2030). L’agricoltura può dare il suo contributo, facendo in modo che la produzione di cibo nel modo divenga più sostenibile attraverso misure di compensazione del danno ambientale. Se non invertiamo la rotta il rischio è l’abbandono della coltivazione delle terre: non può prevalere la cultura dell’abbandono come elemento di tutela ambientale, perché in realtà è un danno in sé. I terreni vanno tutelati, non abbandonati: per riuscirci occorre trovare metodi di incentivi pubblici anche nelle aree improduttive”, ha aggiunto il ministro. (Res)