Milano 2021: Salvini, vincere è possibile, ripartiamo da periferie

- Vincere a Milano è possibile. Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Milano durante la visita insieme al candidato sindaco per il centrodestra Luca Bernardo al mercato di via Fauchè. "Le priorità - ha precisato - sono la sicurezza e il sindaco può assumere in via straordinaria centinaia di uomini e donne della polizia locale e accendere telecamere, casa visto che a Milano c'è un'emergenza quindi un piano straordinario di costruzione di case popolari comunali, perché ci sono decine di migliaia di persone costrette scappare da Milano perché non ce la fanno a pagare l'affitto e a comprare casa. Quindi sicurezza, casa e barriere architettoniche". Il leader della Lega ha sottolineato che "Non è possibile aver trovato i soldi per la pista ciclabile di corso Buenos Aires e non averli trovati per abbattere le tremila barriere architettoniche". Sui risultati di alcuni sondaggi "L'unico sondaggio che mi interessa è quello del tre ottobre - ha chiosato - La Lega crede nella squadra, nel cambiamento, nel futuro. Milano è il post Expo di Mind. La città merita il nuovo stadio, una nuova cittadella della Giustizia, metropolitane ultimate, visto che ci sono cantieri che vanno avanti da 10 anni. Milano merita e io conto che tutto il centrodestra sia compatto e convinto del fatto che A si va al ballottaggio, che è scontato e B, che poi ce la si gioca con due idee di città: quella di Beppe Sala e quella di Luca Bernardo. Lasciamo ad altri le polemiche e gli attacchi della sinistra e conto che tutti che gli alleati di centrodestra ci credano come ci crediamo noi", ha aggiunto Salvini, ricordando che la campagna elettorale verrà chiusa al quartiere Niguarda di Milano il 37 settembre: "Da lì ricominciamo con un assessorato alle Periferie serio, vero e non finto e di convenienza". (Rem)