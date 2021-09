Milano 2021: Bernardo, la città soffre, i quartieri decentrati non sono a misura d'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco per il centrodestra a Milano Luca Bernaddo, al gazebo della Lega di via Fauchè, a Milano, insieme a Matteo Salvini ha ribadito la sua idea sulla citta: "Credo che tutti abbiano presente che i quartieri decentrati non sono certo belli, a misura d'uomo e di bambino. Non c'è quella cartolina che ci raccontano. E' invece una città che soffre e soprattutto lancia un grido d'allarme e dico anche al sindaco uscente quante volte è stato al Consiglio della Città Metropolitana a pensare ai problemi di tutti i cittadini che non sono di Milano. La Milano che vogliamo è la Milano del lavoro che indipendentemente dalla politica degli ultimi 10 anni è andata comunque avanti grazie al lavoro di tutti i cittadini" ha concluso il candidato sindaco a Milano per il centrodestra". (Rem)