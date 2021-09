Amministrative: Marchese (FI), a Bologna clima odio inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attacco alla nostra sede qualche settimana fa, sputi e insulti ai nostri banchetti, manifesti puntualmente strappati e oggi l’aggressione ad un esponente di Fratelli d’Italia a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà. A Bologna, da troppo tempo non essere allineati alla sinistra significa dover aver paura di fare politica e questo è francamente inaccettabile". Lo afferma, in una nota, Aldo Marchese, vicecoordinatore di Forza Italia in Emilia Romagna. "Queste pratiche barbare e squadriste devono essere perseguite e represse. In Italia la democrazia è di tutti deve essere così anche a Bologna", aggiunge.(Com)