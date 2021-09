G20: Patuanelli, lotta a caporalato efficace solo se garantiamo reddito equo e dignitoso ai produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al caporalato è un tema al centro dell’agenda del governo, che può essere affrontato seriamente se riusciamo a garantire un reddito equo e dignitoso per i produttori. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze. “Il caporalato riesce ad imporsi perché spesso i produttori non riescono ad avere un reddito dignitoso e per questo la criminalità organizzata prolifera. Uno degli elementi veri di novità della nuova Pac (Politica agricola comune) è aver ottenuto un equilibrio tra posizione distanti” per quanto riguarda i finanziamenti europei alle sole aziende che rispettano le norme sul lavoro. “Nel settore agricolo c’è sempre più povertà a causa del paradosso dato dalla necessità di tutelare il locale e, al tempo stesso, le catene di distribuzione: per questo occorre far sì che i produttori agricoli siano in grado di creare valore aggiunto anche restando nel mercato locale”, ha poi aggiunto il ministro, ribadendo in tal senso l’importanza di garantire redditi adeguati ai produttori.(Res)