Giustizia: Bernini (FI), su Berlusconi non sorprende silenzio sinistra

- "I numeri della persecuzione giudiziaria nei confronti del presidente Berlusconi sono inequivocabili, e certificano un’anomalia senza precedenti nelle democrazie occidentali, oltre che un gravissimo vulnus per gli equilibri politici e istituzionali". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "L’ultimo atto di questa guerra dei trent’anni politico-giudiziaria – la richiesta di una perizia psichiatrica da parte del tribunale di Milano – è la summa grottesca di un pregiudizio che stride apertamente con la terzietà del giudice sancita dalla Costituzione - aggiunge -. Il silenzio assordante della sinistra, e non solo, su una decisione così assurda purtroppo non sorprende: nonostante gli ultimi scandali all’interno della magistratura, c’è ancora chi pensa di poter lucrare dall’uso politico della giustizia, un calcolo sempre più miope".(Com)