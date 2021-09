G20: Patuanelli, agevolare la transizione agricola con politiche pubbliche di finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili “è un processo, non un burrone”: per garantirne il successo occorre mettere in campo politiche pubbliche di finanziamento per le aziende. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze. “La transizione è un processo, non è un burrone: questo processo va concordato e poi mantenuto, mettendo in campo strumenti necessari alle aziende per la transizione. Per ora le aziende lo stanno facendo da sole, ma bisogna mettere in campo politiche pubbliche di finanziamento. Troppo spesso la politica tentenna perché ha paura di perdere consenso”, ha aggiunto il ministro. (Res)