Lavoro: Fdv Cgil, nel 2020 disoccupazione sostanziale al 14,5 per cento

- In Italia nel 2020 la disoccupazione sostanziale contava 3,9 milioni di persone, un milione e seicentomila in più rispetto al dato ufficiale. È quanto emerge dal rapporto di ricerca sul mercato del lavoro, elaborato dalla Fondazione Di Vittorio, dal titolo "La disoccupazione sostanziale". Per misurare la reale consistenza della disoccupazione in Italia, la Fondazione formula una nuova stima, quella della 'disoccupazione sostanziale', un calcolo definito "realistico" e "affidabile" che "allinea i dati italiani a quelli europei". L'indice di disoccupazione sostanziale (Ids) considera oltre ai disoccupati ufficiali rilevati dall'Istat (2,3 milioni) gli inattivi assimilabili ai disoccupati (1,6 milioni), vale a dire i soggetti di età 15-64 anni, con precedenti esperienze lavorative e immediatamente disponibili a lavorare, individuati sulla base delle ragioni che spiegano la mancata ricerca di un lavoro. L'indice di disoccupazione sostanziale raggiunge così il 14,5 per cento nel 2020, con un aumento di 5,3 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di disoccupazione. Declinato per genere si attesta al 12,8 per cento tra gli uomini (8,4 per cento è il tasso di disoccupazione ufficiale maschile) e al 16,7 per cento tra le donne (10,2 per cento è il tasso di disoccupazione ufficiale femminile); considerando le macro ripartizioni, sale all'8,7 per cento al Nord, al 12,1 per cento al Centro, al 25,5 per cento nel Mezzogiorno, mentre i tassi ufficiali sono rispettivamente pari a 5,8 per cento, 8,0 per cento e 15,9 per cento. (segue) (com)