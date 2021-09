Lavoro: Fdv Cgil, nel 2020 disoccupazione sostanziale al 14,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondamentali parametri del mercato del lavoro - afferma il presidente della Fondazione Di Vittorio Fulvio Fammoni - sono anomali rispetto a quelli dell'Ue, a partire dalla disoccupazione. Identificare la disoccupazione sostanziale - sottolinea - non è solo un esercizio di ricerca, ma rappresenta un'indicazione utile per interpretare la vera dimensione e le dinamiche del mercato del lavoro italiano e di conseguenza per identificare le politiche necessarie a far innanzitutto crescere l'occupazione, perché anche il ritorno ai livelli occupazionali pre-pandemia ci vedrebbero sempre molto più bassi rispetto alle medie europee". Per la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti "da queste rilevazioni emerge chiaramente la reale condizione di fragilità del nostro mercato del lavoro. La crescita dell'occupazione, stabile e di qualità, dovrebbe essere l'ossessione per qualsiasi scelta di politica economica e sociale". "Per questo - prosegue - oltre a tutelare e difendere il lavoro esistente, occorre che gli investimenti, pubblici e privati, e le risorse del Pnrr siano fortemente condizionati alla crescita dell'occupazione, a partire da quella giovanile e femminile". "Servono - ribadisce Scacchetti - un Piano straordinario per l'occupazione, in primis per i settori pubblici; chiare scelte di politica industriale che devono essere accompagnate dalle riforme degli ammortizzatori e delle politiche attive. Il Paese - conclude la segretaria confederale - ha bisogno di una crescita che metta al centro il lavoro". (com)