G20: Patuanelli, con Food Coalition stiamo lavorando a garantire le semine in Afghanistan

- Attraverso lo strumento della Food Coalition, cui hanno aderito finora oltre 35 Paesi, stiamo lavorando per garantire le semine in Afghanistan, dove la cooperazione internazionale e le Ong avranno un ruolo fondamentale per portare avanti azioni concrete di approvvigionamento di cibo. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze.(Res)