Italia-Usa: Patuanelli, su politica dei dazi emersi “elementi molto positivi”

- Da parte della nuova amministrazione Usa guidata dal presidente Joe Biden abbiamo constatato un “elemento molto positivo” di non conferma di alcuni dazi. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze. “Sulla politica dei dazi ho avuto un proficuo colloquio con il segretario Usa all’Agricoltura (Tom Vilsack) con il quale è emersa una condivisione del percorso con l’amministrazione Usa in termini di non conferma di alcuni dazi. È un elemento molto positivo”, ha osservato Patuanelli, il quale ha poi notato come l’aumento dei costi di produzione in alcune filiere non corrisponda ad un aumento del costo al consumo, ma ad un miglior margine per il produttore: “Questo va nella direzione opposta alla garanzia di reddito che invece dobbiamo dare ai produttori”, ha aggiunto il ministro. (Res)