G20: Patuanelli, in Pnrr previste misure per innovazione delle filiere alimentari

- L’innovazione e il trasferimento tecnologico sono uno strumento essenziale e nel Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) abbiamo previsto diverse misure che consentiranno un percorso di innovazione delle filiere alimentari. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nella conferenza stampa conclusiva del G20 Agricoltura, a Firenze. “C’è una forte richiesta di innovazione, per questo occorre far sì che ci siano le competenze per cogliere le opportunità dell’innovazione. Anche nel Pnrr abbiamo introdotto diverse misure che consentiranno un percorso di innovazione delle filiere alimentari: penso ai 500 milioni di euro per la sostituzione delle attrezzature e i macchinari, o agli 800 milioni per la logistica”, ha aggiunto Patuanelli.(Res)