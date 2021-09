G20: dichiarazione finale ministeriale Agricoltura, puntare su biodiversità e riduzione sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio degli impegni dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in tema di sicurezza alimentare; il rispetto dell'Accordo di Parigi per quanto riguarda la promozione di sistemi alimentari sostenibili e la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi; la riduzione degli sprechi alimentari; il rilancio del multilateralismo; il miglioramento dell'occupazione e delle condizioni di vita e di lavoro dignitose per rendere l'agricoltura più attraente per le donne e i giovani; la promozione della ricerca e l'innovazione per aumentare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari; l'importanza dell'innovazione e della trasformazione digitale in agricoltura; la garanzia di un sistema commerciale multilaterale aperto, trasparente, prevedibile e non discriminatorio. Sono questi alcuni dei principali obiettivi fissati dalla dichiarazione finale approvata dai ministri dell'Agricoltura del G20 riuniti ieri e oggi a Firenze. "Negli ultimi decenni l'agricoltura globale e i sistemi alimentari hanno prodotto un sostanziale aumento della produzione alimentare per sfamare una popolazione in crescita e migliorare la disponibilità di cibo e accesso nonostante la continua esposizione a un'ampia varietà di rischi. Tuttavia, sei anni dall'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un quarto del mondo la popolazione sperimenta ancora l'insicurezza alimentare e il mondo è fuori strada per raggiungere la sostenibilità Obiettivo di sviluppo 2 (Sdg 2) Fame Zero. Questa situazione è stata aggravata da interruzioni legate alla pandemia di Covid-19", si legge nella dichiarazione, in cui si ribadisce l'importanza di sistemi alimentari sostenibili e resilienti per la sicurezza alimentare e nutrizionale, contribuendo a diete sane ed equilibrate, all'eliminazione della povertà, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla conservazione e protezione degli ecosistemi e alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. "In questo contesto, accogliamo con favore la recente approvazione delle Linee guida volontarie del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (Cfs) sui sistemi alimentari e la nutrizione e incoraggiamo tutte le parti interessate a contribuire attivamente alla promozione del loro uso e applicazione"; afferma il documento. (segue) (Res)