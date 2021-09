G20: dichiarazione finale ministeriale Agricoltura, puntare su biodiversità e riduzione sprechi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, i ministri si impegnano a continuare a lavorare "per promuovere sistemi alimentari sostenibili e resilienti che creino benefici per le persone, il pianeta e la prosperità, intraprendano azioni urgenti per affrontare le cause e gli impatti dei cambiamenti climatici e conservare, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi. "Riconosciamo la necessità di identificare percorsi per sistemi alimentari sostenibili e resilienti e per trovare adeguati quadri istituzionali, collaborativi e finanziari per la loro attuazione, per superare le sfide a breve e lungo termine", prosegue la dichiarazione, secondo cui la transizione verso sistemi alimentari sostenibili è un processo che richiede il contributo di tutte le parti interessate e un dialogo continuo e inclusivo. "Riconosciamo che non c'è crescita sostenibile senza un'agricoltura economicamente sostenibile che generi un reddito stabile e gratificante e crei lavoro dignitoso e di qualità e opportunità per agricoltori e lavoratori agricoli, le loro famiglie e le comunità rurali. Riconosciamo - prosegue il documento - l'importanza della prosperità delle aree rurali e il ruolo degli agricoltori familiari e piccoli proprietari nel contribuire alla crescita sostenibile e alla necessità di migliorare l'occupazione e opportunità commerciali e condizioni di vita e di lavoro dignitose per rendere l'agricoltura più attraente per le donne e i giovani. Una trasformazione e rivitalizzazione rurale così inclusiva affronterebbe la difficile situazione di almeno il 75 per cento dei poveri del mondo che vivono nelle aree rurali, promuovendo il loro equo accesso a diete sane. Questo obiettivo richiede un più facile accesso all'istruzione, al capitale, alle tecnologie e ai mercati, partenariati pubblico-privato e investimenti responsabili nelle zone rurali e nelle infrastrutture rurali". (segue) (Res)