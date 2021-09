G20: dichiarazione finale ministeriale Agricoltura, puntare su biodiversità e riduzione sprechi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità sociale dei sistemi alimentari, affermano ancora i ministri dell'Agricoltura, richiede una maggiore attenzione al contributo dei lavoratori e le comunità agricole, compresi i lavoratori migranti stagionali. "Sottolineiamo l'importanza di garantire un approccio olistico a questo problema, considerando congiuntamente degrado ambientale, opportunità economiche e impatti sociali. Per raggiungere questo obiettivo e garantire l'inclusione sociale, l'uguaglianza e l'uguaglianza di genere e di età, giovani, donne, popoli indigeni e comunità locali devono svolgere un ruolo chiave come parte dei processi decisionali e soluzioni, anche attraverso un approccio centrato sulle persone", afferma il documento, che poi riconosce come la perdita e lo spreco di cibo rappresenti una sfida "globale" che richiede urgentemente azioni collettive. "Rinnoviamo il nostro impegno per dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite al livelli di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le catene di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolta entro il 2030. Pertanto, accogliamo con favore gli sforzi della Piattaforma tecnica sulla misurazione e riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari e qualsiasi altro rilevante, iniziative e convegni regionali e nazionali per affrontare questo tema", afferma la dichiarazione. (segue) (Res)