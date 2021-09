G20: dichiarazione finale ministeriale Agricoltura, puntare su biodiversità e riduzione sprechi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla pandemia di Covid-19 e alle altre malattie infettive emergenti, sostengono i ministri, ci ricordano stretta connessione tra salute umana, animale, vegetale e ambientale. "Sottolineiamo l'importanza fondamentale di applicare un approccio olistico multisettoriale e riaffermare il nostro impegno ad attuare l'approccio One Health per accelerare la lotta globale contro la resistenza antimicrobica in agricoltura e nei sistemi alimentari e per prevenire, ridurre e gestire le minacce e i rischi biologici per l'agricoltura e la sicurezza del cibo". Nella dichiarazione finale i ministri si impegnano inoltre a "promuovere la ricerca e l'innovazione per aumentare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari, per mitigare i cambiamenti climatici e per arrestare e invertire la perdita di biodiversità e migliorare la resistenza di piante e animali a malattie, parassiti e stress abiotici". Il documento sottolinea quindi l'importanza della trasformazione digitale in agricoltura, riconoscendo che l'uso delle tecnologie innovative può svolgere un ruolo importante nell'aumentare la produttività in modo sostenibile. "Cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi, parassiti e malattie di animali e piante, e shock come la pandemia di Covid-19, possono causare scarsità di cibo ed esacerbare la volatilità dei prezzi e richiedono un coordinamento ed un'efficacia risposte. Faremo attenzione a qualsiasi misura restrittiva ingiustificata che potrebbe portare a una volatilità estrema dei prezzi alimentari nei mercati internazionali e minacciare la sicurezza alimentare e la nutrizione", si legge poi nella dichiarazione, che riconosce l'importanza del commercio agroalimentare internazionale per la sicurezza alimentare globale e della cooperazione nella ricerca per migliorare l'uso e l'applicazione della tracciabilità digitale lungo la catena alimentare. (segue) (Res)