G20: dichiarazione finale ministeriale Agricoltura, puntare su biodiversità e riduzione sprechi (5)

- In tema di multilateralismo, i ministri dell'Agricoltura del G20 ribadiscono l'impegno a rafforzare la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore alimentare e agricolo per condividere le conoscenze e aiutare a sviluppare capacità produttive nazionali più adatte alle esigenze locali. "In questo contesto, accogliamo con favore la Dichiarazione di Matera del G20 sulla sicurezza alimentare e riconosciamo l'opportunità di lavorare insieme, su base volontaria, attraverso la Food Coalition per avviare un'azione coordinata in risposta a Covid-19 e i progetti Peer to Peer del G20 per condividere conoscenze e buone pratiche per sistemi agricoli sostenibili. Diamo il benvenuto al Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite che si terrà a settembre 2021. Riconosciamo che ora, più che mai, abbiamo bisogno di decisioni decise, inclusive, sostenute e un'azione coordinata per garantire che i nostri sistemi alimentari possano intensificare per affrontare le sfide condivise che affrontiamo. Il nostro lavoro si rafforza reciprocamente con gli sforzi del Summit per promuovere azioni audaci nell'agricoltura sostenibile e nei sistemi alimentari per garantire progressi misurabili verso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Supportiamo attivamente i flussi di lavoro per il Summit e invita tutte le parti interessate a contribuire al suo processo, al fine di raggiungere un equilibrio e risultati oggettivi che riconoscano la diversità dei sistemi di produzione alimentare e che contribuiscano a costruire sistemi alimentari sostenibili", conclude la dichiarazione. (Res)