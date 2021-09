Ambiente: Zaghis (Ama),nel giorno della pulizia mondiale grazie i volontari di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’edizione 2021 del World Clean up Day "Ama ha supportato questa mattina i volontari di Retake Roma e di altre associazioni impegnati in vari punti della città (Ponte Salario, Scalo de Pinedo, Riva Ostiense, Magliana-Parco del Tevere, Tor San Michele-Ostia) nella pulizia delle rive e delle aree pubbliche prospicienti il Tevere e in altre iniziative di sensibilizzazione ambientale". Lo si legge in una nota di Ama. "L’azienda ha provveduto a fornire ai cittadini coinvolti nelle operazioni di pulizia tutta l’attrezzatura necessaria (scope, sacchi, pale, ventole, rastrelli). Il personale Ama provvederà inoltre a prelevare i sacchi con i rifiuti rimossi in punti di raccolta concordati per poi avviare tutti i materiali alle corrette filiere di trattamento, smaltimento e recupero". (segue) (Com)