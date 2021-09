Ambiente: Zaghis (Ama),nel giorno della pulizia mondiale grazie i volontari di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ama è sempre proattiva e disponibile a dare il proprio contributo a queste iniziative che vedono centinaia di cittadini attivamente coinvolti e responsabilizzati su temi prioritari e ineludibili come la tutela ambientale e il rispetto del decoro urbano – sottolinea nella nota l’Amministratore unico di Ama Stefano Zaghis –. Oggi, poi, siamo stati particolarmente lieti di supportare le declinazioni su Roma di un appuntamento, come il World Clean up Day, divenuto una tappa importante e simbolica dell'ambientalismo a livello internazionale. Nel ringraziare tutti i volontari che oggi hanno voluto dedicare il proprio tempo a queste importanti attività auspico che momenti di aggregazione e sensibilizzazione come questi possano coinvolgere attivamente sempre più romani. AMA sarà al loro fianco”. (Com)