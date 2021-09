Viabilità: Aspi, su A4 Mi-Bs chiusure notturne tratto Seriate - Grumello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rimozione di un cavo aereo, in orario notturno, dalle 00.00 alle 5.00 di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 settembre, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Seriate e Grumello, in entrambe le direzioni, verso Brescia e Milano. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Brescia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, immettersi sulla Tangenziale sud seguendo le indicazioni per Bergamo/Seriate/Bagnatica, proseguire su Via Pastrengo e sulla SP91 verso Sarnico/A4 Venezia, proseguire su viale Lega Lombarda e rientrare sulla A4 alla stazione di Grumello; verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, proseguire su viale della Lega Lombarda seguendo le indicazioni per Bergamo, immettersi poi sulla SP91, su Via Pastrengo e percorrere la Tangenziale sud con rientro sulla A4 alla stazione di Seriate. (Com)