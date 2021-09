Difesa: Rizzo (M5s), Frecce Tricolori orgoglio italiano, uniscono il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "a Rivolto insieme al Capo dello Stato Sergio Mattarella, festeggiamo i 60 anni delle Frecce Tricolori. Biglietto da visita dell'Italia nel mondo, la Pattuglia Acrobatica Nazionale contribuisce ogni anno ad avvicinare le Forze Armate al cuore dei cittadini italiani e ci rende orgogliosi della nostra bandiera nazionale". Lo afferma in una dichiarazione Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera, presente a Rivolto in Friuli alle celebrazioni per il 60esimo anniversario della fondazione delle Frecce Tricolori. "Dietro ad ogni evoluzione c'è tantissimo lavoro di preparazione – sottolinea Rizzo- ed essere capaci di tenere i cittadini a naso all'insù significa essere capaci di qualcosa di meraviglioso ed affascinante. A loro abbiamo delegato l'abbraccio corale alle città colpite dalla pandemia e sono le Frecce Tricolori che aprono, disegnando nel cielo i colori della nostra bandiera, le manifestazioni più importanti sia quelle solenni che quelle sportive. Hanno il compito di unire il Paese e lo stanno facendo da 60 anni egregiamente. Un grazie di cuore a tutti i piloti che hanno 'indossato' quei pennelli e che continuano a dipingere il cielo con il tricolore più lungo del mondo", conclude. (Com)