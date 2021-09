Francia-Australia: Beaune, rinnegando accordo su sottomarini Canberra tradisce fiducia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnegando l’accordo sui sottomarini con la Francia, l'Australia tradisce non solo la fiducia di Parigi, ma quella dell'intera Europa. Lo ha detto oggi Clement Beaune, sottosegretario francese per gli Affari europei. "Non so come potremo fidarci dei nostri partner australiani da ora. E questa non era solo una mossa contro la Francia, questo mina la fiducia dell'Europa", ha detto Beaune all'emittente “France 24”. Il funzionario ha sottolineato la necessità di un'azione concreta a seguito di quest’'incidente. "Questa non è una questione francese, è una questione europea, mirata a rafforzare la nostra capacità di proiettare autonomia strategica e difesa", ha aggiunto Beaune.(Frp)