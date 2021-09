Covid: Coldiretti, Green pass evita crack da 30 miliardi a filiera alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obbligo del Green pass è importante anche per evitare il rischio di una nuova serrata che alla filiera agroalimentare made in Italy è costato 30 miliardi nel 2020 con un effetto valanga sulla produzione agricola e sull’occupazione. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all'ultimo decreto anti-Covid approvato in Consiglio dei ministri nel sottolineare l’importanza di garantire una flessibilità per evitare l’interruzione della catena di approvvigionamento alimentare, con l’ipotesi di poter sostituire con contratti a termine il lavoratore senza certificato verde nelle aziende con meno di 15 dipendenti. La ristorazione è stata tra i settori più colpiti dalla pandemia – ricorda Coldiretti - con i consumi alimentari degli italiani fuori casa che nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio con un crack senza precedenti per bar, ristoranti, trattorie e agriturismi che hanno perso complessivamente il 48 per cento del fatturato che non è stato compensato dall’aumento dei consumi casalinghi, secondo l’analisi di Coldiretti su dati Ismea. (segue) (Com)