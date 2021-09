Carceri: sindacato Sappe chiede incontro a Draghi e Cartabia su Green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, di concerto con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, decida di incontrarci al più presto per valutare le ricadute che il Green pass potrebbe determinare nella realtà delle carceri nazionali, dove oggi sono vaccinati circa due terzi degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria in organico (24.280)”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Capite bene – prosegue – che vanno predisposti per tempo adeguati interventi per evitare il collasso dei penitenziari. Come Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, rinnoviamo l'auspicio che si arrivi quanto prima possibile alla copertura vaccinale per tutto il personale di Polizia Penitenziaria con ogni garanzia e sicurezza e, nel contempo, indispensabile è monitorare costantemente la situazione penitenziaria, anche attraverso una regolare programmazione di tamponi molecolari per coloro i quali ancora non sono vaccinati e predisporre ogni utile intervento (in termini di congrua dotazione di dispositivi di protezione individuali, come guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, copriscarpe) a tutela dei poliziotti, degli altri operatori penitenziari e degli stessi detenuti. Torniamo a ricordare che la promiscuità nelle celle può favorire anche la diffusione delle malattie, specie quelle infettive", conclude.(Com)