Roma: da Giunta ok comodato d'uso gratuito alla Casa internazionale delle Donne

- La Giunta capitolina ha approvato la delibera che autorizza il comodato d'uso gratuito del complesso monumentale del "Buon Pastore" in favore del Consorzio internazionale Casa delle Donne. L'assegnazione della superficie di circa 4 mila mq viene attribuita ai sensi dell'art.1, commi 1135 e 1137, della legge 30 dicembre 2020, n.178 e avrà durata di 12 anni a decorrere dalla sottoscrizione. È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Il Consorzio della Casa internazionale delle Donne - spiega la nota - ha già saldato quasi tutto il debito pregresso mentre la parte restante sarà corrisposta a partire dal 1° settembre 2022. Con la delibera, riconoscendo il ruolo assunto negli anni dal complesso del 'Buon Pastore' come luogo deputato ad accogliere, proteggere, potenziare e sviluppare il valore della donna, si definiscono le aree tematiche di interesse dell'Amministrazione coerenti con l'utilizzazione collettiva della 'Casa Internazionale della Donna' ". (segue) (Rer)