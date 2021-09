Roma: da Giunta ok comodato d'uso gratuito alla Casa internazionale delle Donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste dovranno realizzarsi in programmi ed attività, secondo linee guida declinate dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità in collaborazione con il Dipartimento Attività culturali, riguardanti la promozione della libertà e dell'autodeterminazione femminile; il contrasto agli stereotipi di genere e a ogni forma di discriminazione; la difesa dei diritti umani; la valorizzazione dei talenti delle donne in ogni campo della ricerca, in particolare scientifica e artistica, nonché in ogni attività sociale, lavorativa ed imprenditoriale; la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere attraverso anche azioni di educazione al riconoscimento e al rispetto di ogni forma di diversità da svolgersi anche nelle scuole romane. Per un costante aggiornamento del progetto è prevista una pianificazione strategica biennale di programmi e attività attraverso piani operativi di dettaglio che il Consorzio Casa internazionale delle Donne comunicherà annualmente, insieme alla relazione annuale di rendicontazione, al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità e al Dipartimento Attività culturali. Al contempo si attiverà un confronto permanente tra il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità ed il Dipartimento Attività culturali con il Consorzio Casa Internazionale delle Donne per la verifica del mantenimento del perseguimento dell'interesse pubblico funzionale all'utilizzo collettivo dell'immobile. (Rer)