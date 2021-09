Roma: attiviste Casa internazionale donne, trasformato sogno in realtà, la casa è nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Casa è nostra. Lo abbiamo sognato per così tanto tempo. Oggi non è più un sogno. E' vero. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato, siamo state resistenti, abbiamo trasformato un sogno in realtà. Tutte, tutte insieme". È quanto si legge in un post della Casa internazionale delle Donne. "Si tratta del risultato frutto della forte, costante e unita mobilitazione che le associazioni femministe e le donne tutte hanno condotto contro una visione distorta che voleva cancellare la Casa Internazionale e la sua storia - si legge ancora sulla pagina Facebook - il suo valore politico e sociale, il suo contributo alla liberazione e alle conquiste delle donne che l’hanno attraversata. Un grazie collettivo va dunque a tutte quelle persone che si sono unite ad una battaglia tutt’altro che difensiva: abbiamo rivendicato un ruolo sociale che, forte del suo passato, vive e agisce nel presente. Grazie al Parlamento che ha approvato le norme (Misure urgenti per la tutela dell’Associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma e Legge di Bilancio, l’attribuzione ai luoghi delle donne di edifici pubblici in comodato d’uso gratuito) atte a riconoscere questo ruolo alla Casa, sgombrando il campo da visioni inaccettabili. Non siamo state 'inquiline morose' e 'il femminismo non può essere messo a bando'. Questo è quello che è stato affermato con forza, perfino da leggi dello Stato. Così si è chiusa una battaglia, nel rispetto di norme sovraordinate. Noi abbiamo fatto la nostra parte, rispettandone le disposizioni e consegnando le somme impegnate, il Comune di Roma Capitale ha fatto altrettanto. Il progetto 'Casa Internazionale delle Donne' si fa sempre più forte, rivolto con più determinazione al territorio e alle nuove sfide delle donne. Sempre più casa e sempre più internazionale, luogo politico e bene comune in connessione con tutte le realtà che ogni giorno sono in campo per costruire un mondo migliore". (Rer)