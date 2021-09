Comune: Approvate le linee di indirizzo per a concessione di contributi per progetti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 400 mila euro le risorse messe a disposizione dalla giunta comunale per la concessione di contributi a favore di soggetti che abbiano realizzato e concluso progetti e iniziative in ambito sportivo a favore della cittadinanza nell'arco dell'anno 2021. In particolare, per i grandi eventi sportivi organizzati dalle federazioni sportive nazionali il contributo erogabile sarà fino a un massimo di 150 mila euro, mentre per le altre manifestazioni e per le iniziative con riflessi di rilevanza sociale ed educativa con funzione di integrazione sociale il contributo sarà fino a un massimo di 50 mila euro. Gli indirizzi per accedere ai contributi verranno comunicati attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito del Comune. Le richieste saranno esaminate da una commissione che le valuterà secondo i seguenti parametri: la valenza e il rilievo dei progetti e delle iniziative; il numero dei partecipanti attivi all'iniziativa; il numero di spettatori; gli obiettivi indicati e i risultati attesi o ottenuti a garanzia della promozione e dello sviluppo dello sport di base e agonistico; il coinvolgimento delle diverse fasce della popolazione, con particolare riguardo alle fasce disagiate e alle attività che promuovano lo sport quale strumento di integrazione sociale; l'entità del disavanzo del bilancio complessivo del progetto o dell'iniziativa. (Com)