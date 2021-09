Vaticano: Papa su abusi a minori, affrontare verità e chiedere perdono a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare la verità e chiedere perdono alle vittime di abusi è indispensabile affinché la Chiesa riconquisti fiducia. Lo afferma Papa Francesco nel videomessaggio inviato ai partecipanti all'Incontro "La nostra comune missione di proteggere i bambini di Dio" riuniti "per riflettere sulla risposta che la Chiesa sta dando alla crisi degli abusi sessuali sui minori da parte di membri della Chiesa". L'incontro è promosso dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e dalle Conferenze dei Vescovi dell'Europa Centrale e Orientale, che si svolge a Varsavia, in Polonia, dal 19 al 22 settembre 2021. Bergolio afferma che "solamente affrontando la verità di questi comportamenti crudeli e ricercando umilmente il perdono delle vittime e dei sopravvissuti, la Chiesa potrà trovare la sua strada per essere di nuovo considerata con fiducia un luogo di accoglienza e sicurezza per coloro che sono bisognosi. Le nostre espressioni di contrizione devono essere convertite in un concreto cammino di riforma, sia per prevenire ulteriori abusi che per garantire agli altri la fiducia nel fatto che i nostri sforzi condurranno a un cambiamento reale e affidabile". (segue) (Civ)