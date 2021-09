Vaticano: Papa su abusi a minori, affrontare verità e chiedere perdono a vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscere gli errori e i fallimenti, dice il Papa, "può farci sentire vulnerabili e fragili, è certo. Ma può anche costituire un tempo di splendida grazia, un tempo di svuotamento, che apre nuovi orizzonti di amore e servizio reciproco. Se riconosciamo i nostri errori, non avremo nulla da temere, perché sarà il Signore stesso che ci avrà condotti a quel punto". Poi il Pontefice incoraggia i partecipanti ad "ascoltare la chiamata delle vittime e a impegnarvi, l'uno con l'altro e con la società in senso più ampio, in queste importanti discussioni poiché toccano veramente il futuro della Chiesa nell'Europa centro-orientale". Infine, l'invito "a essere umili strumenti del Signore – afferma il Papa – al servizio delle vittime degli abusi, vedendole come compagni e protagonisti di un futuro comune, imparando gli uni con gli altri a divenire più fedeli e più resilienti affinché, insieme, possiamo affrontare le sfide future". (Civ)