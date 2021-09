Iraq-Emirati: presidente curdo Barzani incontra erede al trono Abu Dhabi a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato oggi il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a Londra, dove entrambi si trovano in visita in questi giorni. Secondo una nota della presidenza curda, durante l’incontro le parti hanno discusso delle relazioni fra il Kurdistan, l’Iraq e gli Emirati, oltre che della situazione politica irachena e delle elezioni anticipate, previste nel Paese il prossimo 10 ottobre. Nel corso del colloquio sono stati affrontati in generale anche gli ultimi sviluppi regionali, e diverse questioni di interesse comune. Al Nahyan e Barzani hanno inoltre sottolineato la necessità di compiere sforzi e lavorare congiuntamente per preservare la stabilità e risolvere i conflitti e le tensioni regionali. (Res)