Bulgaria: smantellata rete criminale, rilasciavano falsi certificati di disabilità sul lavoro

- Il ministero dell'Interno bulgaro, insieme alla direzione generale per la lotta alla criminalità organizzata (Gdcoc), ha smantellato una rete di medici legati alla criminalità organizzata che rilasciava certificati falsi di disabilità sul lavoro che hanno inflitto danni al bilancio statale per diversi milioni di lev. Alla conferenza stampa congiunta tenuta davanti al ministero dell'Interno, il segretario generale del ministero dell'Interno Petar Todorov e il capo della Gdcoc Kalin Stoyanov non hanno riferito quante persone sono state arrestate, né a quanto ammontano i danni e nemmeno quali istituzioni sanitarie risultano coinvolte nella vicenda. Al momento si sa solamente che sono tre gli ospedali in cui sono stati rilasciati certificati, stando alle parole di Stoyanov. (Bus)