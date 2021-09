Messico: ambasciatore Usa su stop a embargo, continuiamo a lottare per democrazia a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a lottare per la democrazia a Cuba e invitano il Messico a non perdere di vista e sfide che hanno in comune. Lo ha detto il nuovo ambasciatore statunitense in Messico, Ken Salazar, all'indomani del nuovo invito a rimuovere l'embargo all'Avana che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha rivolto all'omologo Joe Biden. "Rispettiamo la sovranità del Messico. La nostra posizione, degli Stati Uniti su Cuba è che continueremo a lottare per la democrazia", ha detto Salazar nella prima trasferta ufficiale a Tabasco, terra del presidente Lopez Obrador. "Ma la mia prospettiva è che gli Stati Uniti e il Messico rimangano concentrati sulle cose che possono fare assieme", senza farsi "distrarre". Il presidente messicano aveva lanciato l'appello alla Casa Bianca nella giornata di giovedì, nel corso della parata militare della festa dell'Indipendenza, alla presenza del presidente cubano Miguel Diaz-Canel. (segue) (Mec)