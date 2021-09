Messico: ambasciatore Usa su stop a embargo, continuiamo a lottare per democrazia a Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Detto in tutta franchezza, non è una bella cosa che il governo degli Stati Uniti usi l'embargo per impedire il benessere del popolo cubano, con l'obiettivo che questo, obbligato dalla necessità, debba affrontare il suo stesso governo", aveva detto Lopez Obrador. "Se una strategia di questo tipo dovesse avere successo", ha proseguito il capo dello Stato, "sarebbe una vittoria di Pirro, vile e canagliesca, una macchia che neanche tutte le acque degli oceani potrebbero lavare". Privilegiando "il rispetto reciproco " alla "prepotenza", il presidente messicano ha ribadito l'invito "rispettoso" a rimuovere la misura, "perché nessuno Stato ha diritto di sottomettere un altro popolo o un altro Paese". Lopez Obrador ha quindi elogiato il popolo cubano, meritevole "del premio dignità" per la prolungata resistenza alla pressione. "Possiamo essere d'accordo o meno con la Rivoluzione cubana, ma aver resistito per 62 anni senza sottomettersi è una indiscutibile impresa storica", ha aggiunto. (Mec)