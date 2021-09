Ita: Figliomeni-Cologgi (Fd'I), scongiurare ridimensionamento compagnia di bandiera trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della campagna elettorale ci siamo resi conto come le esigenze dell'importante quadrante della città rappresentato dal X municipio non concernono solamente il mare, la viabilità e il decoro, elementi ampiamente trascurati dall'amministrazione grillina, ma vi è il fatto che la oramai prossima e imminente amministrazione dovrà, con autorevolezza e franchezza, rappresentare che non si può svilire e mortificare così la nostra compagnia aerea di bandiera". Lo dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente uscente dell'Assemblea capitolina e Dario Cologgi candidato Fd'I in X Municipio. "Nello splendido territorio di Ostia e del X Municipio - aggiunge - risiedono tante famiglie che lavorano presso l'aeroporto di Fiumicino e che stanno vivendo ore febbrili. Oltre 40.000 posti di lavoro che tremano, all'interno di una trattativa, quella di Ita, che vede lasciare a casa circa 8.000 persone. Cinque anni di amministrazione Raggi hanno portato la Capitale d'Italia ad essere assente o ignorata dai tavoli nazionali che riguardano realtà che incidono in maniera preponderante nel nostro territorio. Con la prossima amministrazione di centrodestra, guidata dal professor Michetti, porremo ogni iniziativa utile per far sì che anche questa vicenda sia affrontata partendo dalla consapevolezza che il Paese e la nostra città meritano una compagnia di bandiera in grado di intercettare e valorizzare il turismo verso la nostra Capitale salvaguardando ovviamente anche i posti di lavoro". (Com)