Spagna: ministro Salute, per il momento nessun obbligo vaccinale contro il Covid-19

- Per il momento in Spagna non ci sarà alcun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute iberico, Enrique Ruiz Escudero, in un’intervista a “El Mundo”. “Non per il momento. E non posso smettere di criticare la mancanza di una legge sulla pandemia che fornisca copertura legale in tutta la Spagna e che includa tutti questi tipi di decisioni. Le decisioni delle comunità autonome sono state nella maggioranza dei casi oggetto di valutazioni dei tribunali di giustizia”, ha detto Escudero. In merito alla terza dose di vaccino, il ministro ha affermato che “ci sono pubblicazioni internazionali che per ora non sostengono il fatto che (...) fungerà da richiamo contro il Covid. Stiamo analizzando la questione molto attentamente”, ha detto il ministro. “È la prima volta in cui abbiamo una sensazione di controllo epidemiologico e sanitario. Ogni ondata ha avuto un comportamento, ma i cali sono avvenuti in modo più o meno omogeneo. In questa ondata, invece, la vaccinazione ha condizionato tutto e il calo è molto pronunciato”, ha detto il ministro. (segue) (Spm)