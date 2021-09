Spagna: ministro Salute, per il momento nessun obbligo vaccinale contro il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruiz Escudero, comunque, non esclude una nuova ondata. “Dipenderà dal fatto che arrivi una variante del virus più aggressiva e, soprattutto, che sia resistente ai vaccini. Questa è la grande paura che abbiamo, perché è vero che i vaccini col passare del tempo perdono la loro efficacia”, ha spiegato. Data la situazione attuale, ha affermato Ruiz Escudero, la Spagna vuole comunque procedere con le riaperture. “Ora è necessario continuare le valutazioni ogni 15 giorni e, se questo calo sostenuto continuerà con una buona risposta sanitaria, sarà necessario pensare di continuare a ridurre le restrizioni”, ha detto il ministro, secondo cui, tuttavia, bisogna restare attenti sull’uso della mascherina sanitaria. “Insieme alla ventilazione e alla vaccinazione sono stati i tre principali elementi di prevenzione dei contagi. Abbiamo già preso una misura molto importante: nei luoghi dove le persone non partecipano a uno spettacolo e non consumano bevande o cibo, come un teatro, è possibile tornare al 100 per cento della capienza, ma con la mascherina addosso”, ha detto Ruiz Escudero. (Spm)