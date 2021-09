Lavoro: Orlando, su quello agile serve un accordo quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro agile o smart working è un punto di non ritorno e va governato. Lo sostiene il ministro Andrea Orlando che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni per i 120 anni della Camera del Lavoro di Empoli. “Serve un accordo quadro nazionale – ha spiegato -. Chiamerò le parti sociali nelle prossime settimane. Se questo accordo quadro affronterà i tre temi, cioè sicurezza sui luoghi di lavoro, che diventano anche la casa; sicurezza sui dati e responsabilità dei dati e diritto alla disconnessione, non c'è bisogno di una legge".(Rin)