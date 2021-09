Difesa: Serracchiani, Frecce tricolori incitano a coraggio e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Frecce tricolori sono un grande esempio di coesione e di eccellenza professionale: portano nel mondo l'immagine e la pratica concreta di un'alta sintesi tra valore umano e tecnologia nazionale. Loro sono la punta avanzata e più visibile, ma non dimentichiamo mai che sono parte dell'Arma Azzurra, elemento fondamentale del nostro dispositivo di difesa che ha dato prova delle sue qualità professionali anche nella recente operazione Aquila Omnia". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in occasione del sessantesimo anniversario della nascita della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan), celebrato a alla base aerea di Rivolto (Udine) alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "In un momento in cui l'Italia prende lo slancio per ripartire – aggiunge Serracchiani – le Frecce incarnano la solidità e la continuità delle Istituzioni, incitano al coraggio e alla solidarietà". (Com)