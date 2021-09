Fisco: Salvini, per aumentare le tasse bastava Monti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale la priorità della Lega "è che non aumentino le tasse, perché per aumentare la tassa sulla casa, per tornare alla legge Fornero e agli aumenti delle bollette di luci e gas bastava Mario Monti" lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un punto stampa oggi a Milano. "Siccome Draghi non è Monti - ha continuato Salvini - la Lega ha deciso di entrare in questo governo per evitare l’aumento di tasse. Noi in Parlamento e al Governo diremo di no a qualsiasi ipotesi di ritorno alla Fornero, di aumento della tassa sulla casa, che in Italia è già tassata e super tassata, e ripropongo a Draghi e al Ministro dell’Economia il taglio dell’Iva sulle bollette di luce e gas", ha concluso il leader leghista. (Rem)