Amministrative: Salvini chiude campagna elettorale a Catanzaro

- Matteo Salvini chiuderà la campagna elettorale a Catanzaro, alle 18 di venerdì primo ottobre (piazza Prefettura). A Milano, Bologna e Roma il leader della Lega ha scelto invece i quartieri periferici per l’appello al voto. Nella Capitale è atteso a Tor Bella Monaca alle 17 di sabato 25 settembre, a Milano sarà a Niguarda il 27 settembre (ore 18), a Bologna sarà a poca distanza dal Pilastro lunedì 20 (ore 18, piazza dei Colori). Tra gli altri appuntamenti, Salvini è atteso anche a Latina (il 30 settembre, ore 20 in piazza Dante), Siena (26 settembre, ore 21, Piazza Salimbeni), Novara (il 29 settembre alle 21), senza dimenticare Torino (sempre il 29, ore 18). Il 24 settembre alle 21 il leader della Lega sarà a Rimini. Sempre lunedì 20, Salvini dopo Bologna sarà a Sesto Fiorentino (uno dei Comuni più rossi d’Italia) per sostenere il candidato sindaco della Lega - appoggiato da tutto il centrodestra - Daniele Brunori. L'appuntamento è in piazza IV Novembre. (com)